Сихарулидзе Антон Тариэльевич

В марте—декабре 2007 года был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. В декабре 2007-го избран депутатом Госдумы от «Единой России», возглавлял комитет по физкультуре и спорту. С декабря 2021 года — президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. В мае 2022-го стал вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). С апреля 2023 года исполнял обязанности главы ФФККР. 11 февраля 2025 года избран на пост президента ФФККР, переизбран 22 мая 2026 года.