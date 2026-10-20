Сихарулидзе Антон Тариэльевич
Родился 25 октября 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
С начала 1980-х занимался фигурным катанием. С 1990-х выступал в парном катании с Марией Петровой, с 1996-го — с Еленой Бережной. Пара дважды выигрывала чемпионаты мира (1998, 1999), в 2002 году завоевала олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити. В 2003–2006 годах, завершив любительскую спортивную карьеру, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе гастролировали по США в составе участников ледового шоу «Stars on Ice» («Звезды на льду»).
В марте—декабре 2007 года был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. В декабре 2007-го избран депутатом Госдумы от «Единой России», возглавлял комитет по физкультуре и спорту. С декабря 2021 года — президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. В мае 2022-го стал вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). С апреля 2023 года исполнял обязанности главы ФФККР. 11 февраля 2025 года избран на пост президента ФФККР, переизбран 22 мая 2026 года.
Заслуженный мастер спорта РФ. Награжден орденами Дружбы и Почета.