Газпромбанк добился начала банкротства орловского производителя кабелей

Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру наблюдения в отношении местного производителя силовых кабелей ООО «Промэл» по заявлению Газпромбанка. Требования банка к компании признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра кредиторов в размере 68,6 млн руб., из которых 64,7 млн руб. — основной долг, 3,9 млн руб. — проценты. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд утвердил временным управляющим члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Анастасию Зайцеву. Следующее заседание запланировано на 2 декабря 2026 года.

Как следует из материалов дела, задолженность образовалась по кредитному соглашению на сумму до 70 млн руб. Деньги банк перечислил, но компания не вернула их в срок. Требование о досрочном погашении осталось без ответа. Должник заявлял о частичной оплате, но подтвердить это документально не смог.

По данным Rusprofile, ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Вадим Рубцов. В 2025 году выручка общества составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб. В отношении компании открыто два исполнительных производства на общую сумму 50 млн руб. Остаток задолженности — 45 млн руб. По данным на 1 июня, компания задолжала налоговой 53 млн руб. На 15 августа есть решение о частичной или полной приостановке операций по банковским счетам фирмы.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что орловский «Вторцветмет» потребовал взыскать с «Промэла» 57,3 млн руб. В конце июля суд полностью удовлетворил иск. Как следует из решения, «Вторцветмет» поставил лом цветных металлов, однако покупатель оплату не произвел. Претензия осталась без ответа. В судебное заседание представитель компании не явился, доказательств погашения долга не представил.

Мария Свиридова