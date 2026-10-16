Рэпера Navai доставили в казахстанское СИЗО
Российский рэпер Наваи Бакиров (Navai), арестованный в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков, сейчас находится в СИЗО города Тараза. Об этом ТАСС заявила его адвокат Рена Керимова. Ранее обвиняемый содержался в ИВС.
Адвокат господина Бакирова добавила, что ее клиент «этого точно не заслуживает», но апелляция на судебное решение об аресте пока не подана.
Рэпера задержали в ночь на 14 октября на КПП «Кордай» в Жамбылской области при попытке въезда из Киргизии. Во время осмотра автомобиля служебная собака пограничников учуяла в машине запрещенные вещества.