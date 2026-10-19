Премьер Франции допустил введение режима ЧС из-за протестов
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не исключил введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массовых беспорядков в стране. В некоторых французских регионах начал действовать комендантский час.
«Это все же серьезный вопрос, в том числе в его реализации. Так что, если это необходимо, очевидно, мы смогли бы это сделать»,— сказал господин Лекорню журналистам (цитата по BFMTV).
17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протестов. Участники демонстраций выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. По оценкам организаторов, в протестах участвовали 800 тыс. человек. В Париже и других городах демонстранты разгромили и ограбили сотни магазинов.