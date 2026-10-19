Премьер Франции допустил введение режима ЧС из-за протестов

17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протестов. Участники демонстраций выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. По оценкам организаторов, в протестах участвовали 800 тыс. человек. В Париже и других городах демонстранты разгромили и ограбили сотни магазинов.