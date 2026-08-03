NYT: рейтинг одобрения Трампа упал до 38%

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа достиг минимальных с начала его второго президентского срока 38%. 59% американцев не одобряют его работу. Такие данные на 3 августа представила The New York Times. В своей оценке газета основывается на нескольких десятках рейтингов, публикуемых разными организациями и опросными компаниями.

Ранее Квиннипэкский университет опубликовал данные собственного опроса, из которого следует, что лишь 32% респондентов одобрили деятельность господина Трампа на посту президента США, а 58% выразили свое недовольство. Согласно тому же опросу, 34% респондентов поддерживают удары США по Ирану. 60% опрошенных выступают против такой политики. Также лишь 34% поддержали внешнюю политику господина Трампа в целом, столько же одобряют его деятельность в экономической сфере.

Яна Рождественская