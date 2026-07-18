Главное об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля

В ночь на 18 июля, ВСУ нанесли самый тяжелый по последствиям и жертвам среди гражданских удар по Тамбовской области за время СВО. По официальным данным властей, десятки ударных БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Семеро сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Пострадали еще 25. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области 18 июля 2026 года. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (в центре слева) посещает пострадавших рабочих Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области 18 июля 2026 года. Поражающий элемент ударного БПЛА, извлеченный из тела раненого рабочего Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области 18 июля 2026 года. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (слева) посещает пострадавших рабочих Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Жанровая фотография. Указатель «Укрытие» на фасаде здания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 4 Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области 18 июля 2026 года. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (в центре слева) посещает пострадавших рабочих Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области 18 июля 2026 года. Поражающий элемент ударного БПЛА, извлеченный из тела раненого рабочего Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Последствия атаки ВСУ на Котовск Тамбовской области 18 июля 2026 года. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов (слева) посещает пострадавших рабочих Фото: Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова Жанровая фотография. Указатель «Укрытие» на фасаде здания Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Об атаке на Котовск губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в Telegram в 05:36 субботы, 18 июля. БПЛА ВСУ нанесли удар по крупному логистическому центру Wildberries, открытому в этом населенном пункте несколько лет назад, обслуживающему Тамбовщину и куст соседних регионов. Семеро сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Пострадали еще 25 человек.

Котовск в Тамбовской области с населением менее 26 тыс. человек находится в пригороде 291-тысячного Тамбова и является его городом-спутником.

Господин Первышов отметил, что БПЛА «были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв». По его словам, система ПВО сбила 28 беспилотников на подлете.

«Если бы они достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше»,— заявил губернатор.

На место происшествия ранним утром субботы прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. В результате удара на складе начался пожар. К 05:30 мск открытое горение было ликвидировано, но тушение еще продолжалось. Первоначально утром сообщалось, что 23 человека находятся в городских больницах Котовска и Тамбова, а также в областной больнице. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии, шестеро — в тяжелом, состояние 16 оценивают как средней тяжести. В основном у них диагностированы осколочные ранения.

Местные власти назвали атаку «самой масштабной» для региона.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям»,— заявил губернатор Тамбовской области, ветеран СВО Евгений Первышов в Telegram.

Губернатор опубликовал фото пострадавших работников склада Wildberries в Котовске, он посетил их в областной больнице Тамбова.

По уточненным данным на 10:51 субботы, 18 июля, из 25 пострадавших троих осмотрели и отпустили домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро — в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — не только жители Тамбовской области, сообщил губернатор в Telegram.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. Мы на связи с федеральным центром. Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко предложил направить уже в наш регион бригады Центра медицины катастроф»,— сообщил тамбовский губернатор, отметив, что продолжает контролировать обстановку лично.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту атак ВСУ на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области (также был атакован этой ночью, там пострадали 24 человека).

Глава Тамбовского округа Александр Орионов также заявил, что в результате падения обломков дронов есть и другие разрушения на земле: выбиты окна в жилых домах. Ведется работа с жителями для скорейшего устранения повреждений жилья.

также заявил, что в результате падения обломков дронов есть и другие разрушения на земле: выбиты окна в жилых домах. Ведется работа с жителями для скорейшего устранения повреждений жилья. На Тамбовщине отменены массовые мероприятия, например, развлекательная программа сегодняшнего фестиваля «ProСЫР ПритамбовьеFEST». На нем состоится ярмарка-продажа сыра, но она сокращена по времени с 10:00 до 13:00.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 379 украинских БПЛА самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

В Тамбовской области действует запрет от властей на публикацию в СМИ любой неофициальной информации и фото о последствиях ударов по региону. Материал обновляется

Сергей Калашников