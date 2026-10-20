МТС предложил абонентам платный доступ к 5G
МТС уведомил своих абонентов, что для использования сети 5G МТС необходимо подключить одну из двух услуг «УЖЕ 5G» за 199 руб./мес. или «УЖЕ 5G+» за 299 руб./мес.; смартфон должен быть с поддержкой российского 5G и находиться в зоне покрытия, указано в условиях пользования сетью 5G на сайте компании. На сайтах других операторов «большой четверки» («Вымпелком», «МегаФон», «Т2 Мобайл») таких условий использования сети “Ъ” не обнаружил.
В условиях услуги «УЖЕ 5G» говорится, что абонентам предоставляется доступ к сети 5G до 300 Мбит/с и «к сети "Супер 5G" до1,5 Гбит/с»; 50 ГБ мобильного интернета; приоритет в сети 4G для стабильного подключения даже при загруженной сети. Отдельно оговаривается, что сеть «Супер 5G» предоставляется бесплатно в пилотных зонах. «УЖЕ 5G+» дает доступ к безлимитному интернету. Кроме того, в поддержке оператора “Ъ” сказали, что для подключения к сети 5G необходимо подключить услуги, которые «дают доступ в сеть 5G и приоритет в сети 4G».
Судя по карте покрытия МТС, у оператора в столице нет полного покрытия 5G, сеть пятого поколения существует внутри большей части территории внутри Садового кольца, в большей части Хамовников и Раменок, а также в зонах в других районах.
В МТС “Ъ” сказали, что «на текущий момент» продолжают обеспечивать доступ клиентов к сети 5G на условиях, соответствующих запуску технологии в сентябре: «Все телефоны с поддержкой 5G могут пользоваться технологией без дополнительных условий». При этом новые услуги «УЖЕ 5G» и «УЖЕ 5G+» «помимо доступа к 5G-сети дают абонентам дополнительный пакет трафика к его тарифу и приоритетный доступ к сети LTE». На вопросы “Ъ” о том, почему на сайте МТС указана другая информация, в компании не ответили.