МТС предложил абонентам платный доступ к 5G

В МТС “Ъ” сказали, что «на текущий момент» продолжают обеспечивать доступ клиентов к сети 5G на условиях, соответствующих запуску технологии в сентябре: «Все телефоны с поддержкой 5G могут пользоваться технологией без дополнительных условий». При этом новые услуги «УЖЕ 5G» и «УЖЕ 5G+» «помимо доступа к 5G-сети дают абонентам дополнительный пакет трафика к его тарифу и приоритетный доступ к сети LTE». На вопросы “Ъ” о том, почему на сайте МТС указана другая информация, в компании не ответили.