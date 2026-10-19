Перевозка нефти по СМП может вырасти вдвое в навигацию 2026 года
Экспорт нефти по Севморпути за эту навигацию превысил весь результат прошлого года почти на 50% и достиг 20 млн баррелей (2,75 млн тонн) против 13 млн баррелей за весь прошлый навигационный сезон, сообщает Reuters, ссылаясь на данные трейдеров. К закрытию сезона объем перевозок может увеличиться еще на 5–10 млн баррелей (0,69–1,37 млн тонн).
По оценке Центра высокоширотной логистики (CHNL), по состоянию на 30 сентября Севморпутем проследовало 28 танкеров суммарным дедвейтом 3,14 млн тонн, в том числе 22 танкера на 2,46 млн тонн — в восточном направлении и 6 танкеров на 682 тыс. тонн — в западном. В восточном направлении танкеры с 2,1 млн тонн груза, преимущественно нефти, следовали в основном из Мурманска (13 рейсов), Приморска (5 рейсов) и Усть-Луги (3 рейса). В обратном направлении, сообщает CHNL, осуществлялись в основном балластные переходы.
Источник на рынке обращает внимание на рейсы из балтийских портов: по его словам, если в 2024 году оттуда было отправлено всего три рейса, в 2025 году — десять, а в этом году за неполную навигацию — восемь. Эту тенденцию он связывает с желанием экспортеров избежать потенциально недружественных действий европейских стран. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что увеличились риски задержки и проверок танкеров европейскими регулирующими органами. «Даже если это не влечет никаких последствий, для грузоотправителя любой простой оборачивается издержками»,— добавляет он. В опрошенных нефтекомпаниях на запросы “Ъ” не ответили.