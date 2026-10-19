Перевозка нефти по СМП может вырасти вдвое в навигацию 2026 года

Источник на рынке обращает внимание на рейсы из балтийских портов: по его словам, если в 2024 году оттуда было отправлено всего три рейса, в 2025 году — десять, а в этом году за неполную навигацию — восемь. Эту тенденцию он связывает с желанием экспортеров избежать потенциально недружественных действий европейских стран. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что увеличились риски задержки и проверок танкеров европейскими регулирующими органами. «Даже если это не влечет никаких последствий, для грузоотправителя любой простой оборачивается издержками»,— добавляет он. В опрошенных нефтекомпаниях на запросы “Ъ” не ответили.