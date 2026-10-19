«Цифра брокер» разместит валютные бонды под 9,5% годовых

Один из крупнейших российских брокеров — инвесткомпания «Цифра брокер» — собирается разместить валютные облигации объемом не менее $15 млн и сроком обращения три с половиной года. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердили в компании. Как заявили в «Цифра брокере», средства от облигаций пойдут на финансирование маржинального кредитования, развитие маркет-мейкерской деятельности и обеспечение торговых и расчетных операций, а также на развитие инфраструктуры. Ориентир ставки квартального купона составит не выше 9,5% годовых. Сбор заявок запланирован на 26 октября, а организаторами размещения выступят Альфа-банк и сама ИК.