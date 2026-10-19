«Цифра брокер» разместит валютные бонды под 9,5% годовых
Один из крупнейших российских брокеров — инвесткомпания «Цифра брокер» — собирается разместить валютные облигации объемом не менее $15 млн и сроком обращения три с половиной года. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердили в компании. Как заявили в «Цифра брокере», средства от облигаций пойдут на финансирование маржинального кредитования, развитие маркет-мейкерской деятельности и обеспечение торговых и расчетных операций, а также на развитие инфраструктуры. Ориентир ставки квартального купона составит не выше 9,5% годовых. Сбор заявок запланирован на 26 октября, а организаторами размещения выступят Альфа-банк и сама ИК.
Размещение брокерскими компаниями долговых бумаг, и тем более валютных, остается редкой практикой. В 2020–2021 годах «Цифра брокер» размещала долларовые облигации суммарным объемом около $64 млн. «В России брокеры почти ничего не размещали. В мире есть прецеденты, но там и компании намного крупнее»,— отмечает управляющий крупной УК. Брокеры редко прибегают к облигационным заимствованиям, так как их основная деятельность «не требует столь значительного долгосрочного финансирования, как у компаний реального сектора»,— заявляет аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов. «Выпуск облигаций значительно увеличивает долговую нагрузку профучастника и предполагает регулярные процентные расходы»,— указывает эксперт. «Размещение собственных облигаций не является целевой моделью ведения бизнеса брокеров»,— также заявляет управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. Для развития бизнеса брокеры используют собственный капитал компании и остатки на клиентских счетах, указывает эксперт.