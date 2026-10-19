Иран выразил протест послу ФРГ из-за обвинений в причастности КСИР к покушению

Посла вызвал генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсефи. По его словам, обвинения Тегерана в нарушениях в области безопасности — попытка отвлечь внимание от роли руководства Германии «в поддержке и участии в военной агрессии» против Ирана со стороны Израиля и США. «Подобные маневры никоим образом не помешают Ирану добиваться привлечения правительства Германии к международно-правовой ответственности за соучастие в военных преступлениях, совершенных против Ирана»,— отметил господин Юсефи.