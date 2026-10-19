Иран выразил протест послу ФРГ из-за обвинений в причастности КСИР к покушению
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии Акселя Диттманна. Ему выразили решительный протест из-за заявлений немецких официальных лиц в адрес республики. Об этом сообщил МИД Ирана, передает Tasnim.
Посла вызвал генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсефи. По его словам, обвинения Тегерана в нарушениях в области безопасности — попытка отвлечь внимание от роли руководства Германии «в поддержке и участии в военной агрессии» против Ирана со стороны Израиля и США. «Подобные маневры никоим образом не помешают Ирану добиваться привлечения правительства Германии к международно-правовой ответственности за соучастие в военных преступлениях, совершенных против Ирана»,— отметил господин Юсефи.
На прошлой неделе Высший земельный суд Гамбурга вынес приговор по делу о подготовке покушений на двух представителей еврейской общины Германии: Йозефа Шустера, возглавляющего Центральный совет евреев Германии, и руководителя Германо-израильского общества Фолькера Бека. Гражданина Дании приговорили к восьми годам лишения свободы, гражданина Афганистана — к 4,5 года. По данным следствия, датчанин получал указания от офицеров спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Сегодня МИД Германии вызвал посла Ирана и заявил о недопустимости угроз со стороны республики.