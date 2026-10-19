МИД Германии вызвал посла Ирана из-за дела о покушении на лидеров еврейской общины

Высший земельный суд Гамбурга на прошлой неделе вынес приговор по делу о подготовке покушений на двух представителей еврейской общины Германии: Йозефа Шустера, возглавляющего Центральный совет евреев Германии, и руководителя Германо-израильского общества Фолькера Бека. Гражданина Дании приговорили к восьми годам лишения свободы, гражданина Афганистана — к 4,5 года. Судьи установили, что обвиняемые следили за господами Шустером и Беком.