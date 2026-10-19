МИД Германии вызвал посла Ирана из-за дела о покушении на лидеров еврейской общины
МИД Германии вызвал посла Ирана после того, как суд признал виновными двух человек, готовивших покушения на представителей еврейской общины. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
«Мы решительным образом осуждаем действия Ирана. Мы не допустим, чтобы Иран угрожал нашему свободному обществу»,— следует из сообщения германского МИДа. В ведомстве напомнили о признании иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
Высший земельный суд Гамбурга на прошлой неделе вынес приговор по делу о подготовке покушений на двух представителей еврейской общины Германии: Йозефа Шустера, возглавляющего Центральный совет евреев Германии, и руководителя Германо-израильского общества Фолькера Бека. Гражданина Дании приговорили к восьми годам лишения свободы, гражданина Афганистана — к 4,5 года. Судьи установили, что обвиняемые следили за господами Шустером и Беком.
По данным следствия, датчанин получал указания от офицеров спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР. В Иране отвергли обвинения в причастности к подготовке покушений.