Майнеры могут получить специальные тарифы на электроэнергию в Сибири

Как следует из пояснительной записки, в некоторых регионах снижается электропотребление, что приводит к появлению невостребованной сетевой мощности и локальному росту удельных затрат на содержание сетевого комплекса. В зоне деятельности «Россети Тюмень» в распределительном комплексе есть более 500 МВт свободной мощности на центрах питания 35 кВ и выше. Они были построены для потребителей нефтегазовой отрасли в местах, где сейчас нефтедобыча прекращена, отмечает ФАС.