Майнеры могут получить специальные тарифы на электроэнергию в Сибири
ФАС 19 октября опубликовала проект постановления правительства, предполагающий создание механизма для стимулирования спроса на электроэнергию незагруженных центров питания за счет специальных тарифов.
Как следует из пояснительной записки, в некоторых регионах снижается электропотребление, что приводит к появлению невостребованной сетевой мощности и локальному росту удельных затрат на содержание сетевого комплекса. В зоне деятельности «Россети Тюмень» в распределительном комплексе есть более 500 МВт свободной мощности на центрах питания 35 кВ и выше. Они были построены для потребителей нефтегазовой отрасли в местах, где сейчас нефтедобыча прекращена, отмечает ФАС.
Механизм будет действовать для потребителей мощностью не менее 5 МВт, которые присоединятся к объектам системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на территории ХМАО после 1 июля 2026 года, говорится в пояснительной записке. Прежде всего инициатива рассчитана на майнеров.
Согласно проекту постановления, минимальный оплачиваемый объем услуг по передаче электроэнергии в первый-третий год составит 25% от максимальной мощности, в четвертый-пятый годы — 50%, в шестой-седьмой годы — 75%. Затем значение будет рассчитываться исходя из максимального объема использования сетевой инфраструктуры. Для этого ФАС утвердит перечень построенных незагруженных центров питания, согласованный с СТСО.
Предлагаемые меры, как пишет ФАС, позволят оптимизировать загрузку существующих мощностей, увеличить тарифную выручку электросетевых компаний и сформировать ресурсную базу для развития отдельных отраслей экономики, не допуская дополнительного роста тарифа для остальных потребителей.