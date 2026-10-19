Сети приглашают на север

В «Россетях» ранее предлагали повысить загрузку сетевых объектов за счет майнинга. В ходе Российской энергетической недели в октябре замглавы «Россетей» Даниил Краинский отмечал, что предоставление электросетевым компаниям возможности заниматься майнингом может быть перспективным, указывая, что «Россети Тюмень» обслуживает узлы на 800 незагруженных МВт в регионах с выработанными месторождениями. Глава «Россетей» Андрей Рюмин в письме премьеру Михаилу Мишустину сообщал, что компания готова стать ответственной за размещение майнинг-центров, что могло бы повысить загрузку невостребованных мощностей. Но в сентябре ФАС опубликовала законопроект, который предусматривает запрет на совмещение деятельности по передаче электроэнергии и управления майнинговой инфраструктурой.