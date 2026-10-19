Сети приглашают на север
Майнеры могут получить специальные тарифы на электроэнергию в Сибири
ФАС предложила установить специальные тарифы на электроэнергию для загрузки невостребованных центров питания «Россети Тюмень» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В первую очередь такое предложение должно заинтересовать майнеров. Идея может быть перспективной, но неизвестно, сможет ли частичное снижение тарифа на передачу повысить спрос на электроэнергию.
ФАС 19 октября опубликовала проект постановления правительства, предполагающий создание механизма для стимулирования спроса на электроэнергию незагруженных центров питания за счет специальных тарифов.
Как следует из пояснительной записки, в некоторых регионах снижается электропотребление, что приводит к появлению невостребованной сетевой мощности и локальному росту удельных затрат на содержание сетевого комплекса. В зоне деятельности «Россети Тюмень» в распределительном комплексе есть более 500 МВт свободной мощности на центрах питания 35 кВ и выше. Они были построены для потребителей нефтегазовой отрасли в местах, где сейчас нефтедобыча прекращена, отмечает ФАС.
Механизм будет действовать для потребителей мощностью не менее 5 МВт, которые присоединятся к объектам системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на территории ХМАО после 1 июля 2026 года, говорится в пояснительной записке. Прежде всего инициатива рассчитана на майнеров.
Согласно проекту постановления, минимальный оплачиваемый объем услуг по передаче электроэнергии в первый-третий год составит 25% от максимальной мощности, в четвертый-пятый годы — 50%, в шестой-седьмой годы — 75%. Затем значение будет рассчитываться исходя из максимального объема использования сетевой инфраструктуры. Для этого ФАС утвердит перечень построенных незагруженных центров питания, согласованный с СТСО.
Предлагаемые меры, как пишет ФАС, позволят оптимизировать загрузку существующих мощностей, увеличить тарифную выручку электросетевых компаний и сформировать ресурсную базу для развития отдельных отраслей экономики, не допуская дополнительного роста тарифа для остальных потребителей.
В «Россетях» ранее предлагали повысить загрузку сетевых объектов за счет майнинга. В ходе Российской энергетической недели в октябре замглавы «Россетей» Даниил Краинский отмечал, что предоставление электросетевым компаниям возможности заниматься майнингом может быть перспективным, указывая, что «Россети Тюмень» обслуживает узлы на 800 незагруженных МВт в регионах с выработанными месторождениями. Глава «Россетей» Андрей Рюмин в письме премьеру Михаилу Мишустину сообщал, что компания готова стать ответственной за размещение майнинг-центров, что могло бы повысить загрузку невостребованных мощностей. Но в сентябре ФАС опубликовала законопроект, который предусматривает запрет на совмещение деятельности по передаче электроэнергии и управления майнинговой инфраструктурой.
В «Россетях» сообщили “Ъ”, что поддерживают инициативу стимулирования спроса на подстанциях, где сегодня или в ближайшей перспективе нет потенциала увеличения загрузки и новых присоединений.
Ярким региональным примером могут быть районы нефтедобычи, где расположены месторождения с отработанными запасами и развитой ранее созданной электросетевой инфраструктурой. Инструментом стимулирования загрузки может стать снижение тарифов на услуги для новых потребителей, говорят в компании.
В Promminer сообщили “Ъ”, что такой механизм будет очень привлекателен при условии, что как порядок технологического присоединения, так и его стоимость будут находиться в пределах рыночных условий. Плата за содержание сетей — лишь одна из составляющих затрат потребителей. Предоставление льготы только в отношении нее без учета всех сопутствующих факторов не приведет к возникновению интереса инвесторов к данным объектам, считают в Promminer.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что в среднем тариф на передачу составляет около 40–45% от конечной цены на электроэнергию, достоверных данных о влиянии его снижения на динамику потребительского спроса нет. Также из опубликованного проекта постановления правительства не вполне понятен механизм реализации идеи, считает эксперт. Теоретически снижение тарифов на передачу может быть привлекательно для майнинговой деятельности, но введенные ограничения на подключение майнеров исключительно по четвертой категории надежности могут снизить мотивацию и эффективность инициативы, говорит господин Сасим.