Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13% к середине октября
Продажи билетов на новогодние елки к середине октября выросли на 8–13%, только у «Яндекс Афиши» пользователи уже приобрели 35,8 тыс. билетов, рост год к году составил почти 11%. Самым популярным мероприятием по числу продаж оператор называет ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
В среднем пользователи покупают по 2,7 билета на один заказ, говорит директор по контенту и развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили. Сами предпродажи на новогодние елки начали открываться еще в начале 2026 года, уточнил он. Самый первый заказ сделали еще в феврале — на «Щелкунчика» в Ростове-на-Дону билеты купили за 326 дней до мероприятия.
В 2025 году пользователи приобрели на «Яндекс Афише» 693,3 тыс. билетов на новогодние елки на общую сумму более 2 млрд руб. «В прошлом году более чем за 60 дней до мероприятия купили только 10,6% от всех билетов. Активнее всего билеты покупали за неделю до сеанса (29,2%)»,— резюмирует Энрико Мазавришвили.