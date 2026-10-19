Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13% к середине октября

В среднем пользователи покупают по 2,7 билета на один заказ, говорит директор по контенту и развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили. Сами предпродажи на новогодние елки начали открываться еще в начале 2026 года, уточнил он. Самый первый заказ сделали еще в феврале — на «Щелкунчика» в Ростове-на-Дону билеты купили за 326 дней до мероприятия.