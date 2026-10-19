Число новых зарубежных брендов в России за год сократилось вдвое

Иностранные компании стали реже выходить на российский рынок, поскольку в текущих условиях запуск бренда обходится дороже и проекты дольше окупаются, отмечает руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По ее словам, сейчас зарубежным компаниям необходимо учитывать не только затраты на открытие точки в России, но и на товарный запас, сложную логистику и продвижение.