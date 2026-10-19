Число новых зарубежных брендов в России за год сократилось вдвое
По итогам девяти месяцев 2026 года в России появилось шесть новых зарубежных брендов — почти вдвое меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель за последние годы. Снижение активности иностранных марок объясняется ростом затрат на запуск и ведение бизнеса, санкционными рисками и общим снижением потребительской активности.
Иностранные компании стали реже выходить на российский рынок, поскольку в текущих условиях запуск бренда обходится дороже и проекты дольше окупаются, отмечает руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По ее словам, сейчас зарубежным компаниям необходимо учитывать не только затраты на открытие точки в России, но и на товарный запас, сложную логистику и продвижение.
Трудности также создают юридические тонкости и проведение платежей, рост налоговой нагрузки и давление на российских партнеров, через которых иностранные компании выходят на рынок, добавляют в CORE.XP.
Кроме того, период активного замещения ушедших в 2022–2023 годах крупных международных компаний уже прошел, теперь решения о выходе принимаются медленнее из-за экономической неопределенности, говорят в CORE.XP. Дополнительным ограничивающим фактором для зарубежных марок директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева называет санкционные риски.