Гутерреш прокомментировал атаку ВСУ на Санкт-Петербург

В ночь на 18 октября над Ленинградской областью сбили 145 беспилотников. При атаке в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще пятеро — ранены. Под удар попали нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи», объекты VK и Ozon.