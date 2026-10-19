Гутерреш прокомментировал атаку ВСУ на Санкт-Петербург
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения России из-за участившихся атак со стороны Украины, в том числе из-за недавнего налета БПЛА на Санкт-Петербург. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Все атаки, направленные против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, должны прекратиться, где бы они ни происходили»,— отметил господин Дюжаррик на брифинге в ООН.
В ночь на 18 октября над Ленинградской областью сбили 145 беспилотников. При атаке в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще пятеро — ранены. Под удар попали нефтяной терминал, нефтебаза «Ручьи», объекты VK и Ozon.