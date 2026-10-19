Комитет Госдумы одобрил штрафы за неисполнение решений региональных властей

В пояснительной записке отмечается, что оперативные штабы в регионах создаются по указу президента, однако в федеральном законодательстве не предусмотрена ответственность за неисполнение их решений. При этом в ряде субъектов подобные нормы действуют на региональном уровне. Например, в Санкт-Петербурге по таким статьям было составлено 666 протоколов о правонарушениях в 2025 году и 257 — в первом квартале 2026-го, в Ставропольском крае за аналогичные периоды соответственно 39 и 19, в Ростовской области — 9 и 3. Нарушителей в этих регионах штрафовали, в частности, за публикацию последствий атак вражеских беспилотников.