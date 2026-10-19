Комитет Госдумы одобрил штрафы за неисполнение решений региональных властей
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству 19 октября рекомендовал принять в первом чтении поправки правительства к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за неисполнение решений региональных оперативных штабов и глав субъектов. Подобные штрафы (в том числе и за публикацию последствий атак беспилотников) уже действуют в ряде регионов, но в целях безопасности и содействия военным в условиях СВО ответственность должна быть установлена на федеральном уровне, считают в Белом доме.
Законопроект дополняет КоАП новой статьей 19.5–5 о неисполнении решений оперативного штаба региона или высшего должностного лица субъекта РФ. За это правонарушение, если оно «не содержит уголовно наказуемого деяния», граждан будут штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн руб. (для последних предусмотрено еще и приостановление деятельности на срок до 90 суток). Авторы также предлагают установить по новой статье трехлетний срок давности по привлечению к ответственности.
В пояснительной записке отмечается, что оперативные штабы в регионах создаются по указу президента, однако в федеральном законодательстве не предусмотрена ответственность за неисполнение их решений. При этом в ряде субъектов подобные нормы действуют на региональном уровне. Например, в Санкт-Петербурге по таким статьям было составлено 666 протоколов о правонарушениях в 2025 году и 257 — в первом квартале 2026-го, в Ставропольском крае за аналогичные периоды соответственно 39 и 19, в Ростовской области — 9 и 3. Нарушителей в этих регионах штрафовали, в частности, за публикацию последствий атак вражеских беспилотников.