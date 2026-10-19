В Курской области назначили уполномоченного по правам участников СВО
В Курской области назначили уполномоченного по правам ветеранов специальной военной операции (СВО): им стал участник СВО, бывший спецназовец Максим Калуцких. Власти региона рассчитывают, что новая для России структура объединит разрозненные усилия разных ведомств и фондов.
Соответствующее постановление глава региона Александр Хинштейн подписал еще 16 сентября, но о назначении объявил лишь спустя месяц. На совещании в областном правительстве 19 октября он подчеркнул, что в России подобная должность вводится впервые. Согласно утвержденному положению, омбудсмен будет работать на общественных началах и подчиняться непосредственно главе региона. “Ъ” обратился в обладминистрацию с вопросом о задачах нового должностного лица, но там воздержались от комментариев, сославшись на исчерпывающую информацию от губернатора.
Максим Калуцких в беседе с “Ъ” связал учреждение новой должности с личным опытом главы региона и ситуацией в приграничье. «Наш губернатор сам столкнулся с этой ситуацией, был назначен в самый сложный период для Курской области. В рамках СВО больше ни на какую нашу историческую исконную землю враг не заходил»,— напомнил омбудсмен.
По его мнению, институт уполномоченных по отдельным категориям граждан уже хорошо зарекомендовал себя в России: «У нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно присутствуют уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей. Сейчас назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало огромное количество, у этих людей свои проблемы, требующие отдельного решения».