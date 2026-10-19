В Курской области назначили уполномоченного по правам участников СВО

По его мнению, институт уполномоченных по отдельным категориям граждан уже хорошо зарекомендовал себя в России: «У нас есть уполномоченный по правам человека, но при этом отдельно присутствуют уполномоченные по правам ребенка, по правам предпринимателей. Сейчас назрела ситуация, когда ветеранов СВО и членов их семей стало огромное количество, у этих людей свои проблемы, требующие отдельного решения».