В Москве суд отклонил иск запрещенной общины к ФСБ

Истцы утверждали, что суд лишил их права на защиту «памяти умершего предка, чести семьи и доброго имени рода Белхароевых». Они указывали, что Белхароев-старший являлся известным и авторитетным религиозным деятелем. По их данным, сторонники Батал-Хаджи исповедуют традиционный ислам, а обвинения в их адрес «не обоснованы».