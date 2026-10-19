В Москве суд отклонил иск запрещенной общины к ФСБ
Как стало известно “Ъ”, в Москве суд отклонил жалобу потомков Батал-Хаджи Белхароева, которые оспаривали признание боевого крыла своего общества террористическим и его запрещение в России. Пока рассматривалось заявление выходцев из Ингушетии, Верховный суд России признал террористической всю общину.
Истцы утверждали, что суд лишил их права на защиту «памяти умершего предка, чести семьи и доброго имени рода Белхароевых». Они указывали, что Белхароев-старший являлся известным и авторитетным религиозным деятелем. По их данным, сторонники Батал-Хаджи исповедуют традиционный ислам, а обвинения в их адрес «не обоснованы».
Истцы просили решение Мещанского райсуда отменить, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.
Представитель Генпрокуратуры в МГС выступил против, указав, что, пока велся спор вокруг запрета «боевого крыла», Верховный суд России по иску главы надзорного ведомства Александра Гуцана признал террористической и запретил всю международную организацию «Община последователей Батал-Хаджи Белхароева — баталхаджинцев».