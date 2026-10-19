Приморский губернатор Олег Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента
Серия перестановок в правительстве, инициированная 19 октября премьером Михаилом Мишустиным, дала повод для первой осенней губернаторской отставки. После согласования в Госдуме глава Приморья Олег Кожемяко, который с 2005 года успел побывать у руля сразу четырех субъектов, сменит Юрия Трутнева на посту вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке.
По данным “Ъ”, уходящий вице-премьер продолжит карьеру в администрации президента. Окончательно его новая должность пока неизвестна, однако источники “Ъ” ранее сообщали, что он может стать одним из заместителей ее руководителя. Также не исключено, что Юрий Трутнев получит пост спецпредставителя президента.
Кроме того, по данным РБК, чиновник может стать помощником главы государства. Издание уточняет, что господин Трутнев, отметивший в марте 70-летие, принял решение покинуть пост самостоятельно: ему нужно «восстановиться» после регулярных перелетов на Дальний Восток. В администрации президента он будет курировать вопросы патриотического воспитания, уточнили источники РБК.