Приморский губернатор Олег Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента

По данным “Ъ”, уходящий вице-премьер продолжит карьеру в администрации президента. Окончательно его новая должность пока неизвестна, однако источники “Ъ” ранее сообщали, что он может стать одним из заместителей ее руководителя. Также не исключено, что Юрий Трутнев получит пост спецпредставителя президента.