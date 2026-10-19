Французское правительство намерено наказать перепродающих вещи мародеров

Вместе с тем за перепродажу украденных предметов и укрывательство краденого наказание в зависимости от обстоятельств может составить до 10 лет тюрьмы. Предусмотрены штрафы от €375 тыс. до €750 тыс. Власти намерены добиваться судебного преследования как продавцов, так и тех, кто способствовал распространению таких объявлений.