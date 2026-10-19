Французское правительство намерено наказать перепродающих вещи мародеров
Правительство Франции потребовало от платформ незамедлительно удалить объявления о продаже вещей, украденных во время массовых погромов 17 и 18 октября, сообщает France Info. Оно призвало их тесно сотрудничать с государственными службами, чтобы привлечь виновных к ответственности. Сообщается, что по этому вопросу была организована встреча с представителями МВД и Министерства юстиции. Министр торговли Серж Папен заверил, что подобные действия не останутся безнаказанными.
После погромов и мародерства в выходные, затронувших более 2 тыс. магазинов по всей Франции, множество украденных товаров было выставлено на продажу на платформах Vinted, Leboncoin, Amazon, eBay, а также в социальных сетях. Некоторые объявления даже открыто упоминали, что товар был украден.
Вместе с тем за перепродажу украденных предметов и укрывательство краденого наказание в зависимости от обстоятельств может составить до 10 лет тюрьмы. Предусмотрены штрафы от €375 тыс. до €750 тыс. Власти намерены добиваться судебного преследования как продавцов, так и тех, кто способствовал распространению таких объявлений.
Vinted уже заявила о политике «нулевой терпимости» и сообщила, что модераторы работали все выходные, выявляя и удаляя подозрительные объявления. В компании подчеркнули, что активно сотрудничают с правоохранительными органами и применяют меры к нарушителям вплоть до полной блокировки аккаунтов.
Какие бренды пользовались у мародеров особой популярностью — в материале «Ъ» «Грубый погром vs бережный грабеж»