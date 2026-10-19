За день над Россией сбили 13 беспилотников
Силы ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 13 беспилотников ВСУ самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, дроны сбивали над Белгородской и Курской областями, а также над Республикой Крым и Пермским краем. Главы регионов информацию об отражении атак БПЛА пока не комментировали.
До этого, в ночь на 19 октября, над Россией сбили 149 беспилотников. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская области и другие регионы Центральной России, а также Крым.