Липецкий переработчик отходов судится за 890 млн со столичным «Альмет»

Арбитражный суд Москвы принял иск липецкого переработчика отходов в металлургии ООО «Барс» к столичному ООО «Альмет» о взыскании 889,3 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Истец требует 405,8 млн руб. убытков, 440,4 млн руб. неустойки, 10,7 млн руб. задолженности по арендным платежам и 32,3 млн руб. упущенной выгоды по договору аренды оборудования от 9 сентября 2024 года. Иск принят к рассмотрению. Предварительное заседание назначено на 10 сентября.

Второй подобный иск заявлен на 279,2 млн руб. В марте этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования «Барса», взыскав с «Альмет» 171 млн руб. убытков и штрафов за ненадлежащее исполнение двух договоров аренды — оборудования и транспорта. Арендованная техника работала на производств в Алчевске (ЛНР) и Енакиево (ДНР), ежемесячная плата по договору — более 20 млн руб. Решение было обжаловано «Барсом» в апелляции, которая оставила его без изменения. Кассационная жалоба, поданная липчанами, назначена к рассмотрению на 12 сентября.

Также был третий спор, но на менее значимую сумму. В октябре 2025 года «Барс» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 4,1 млн рублей штрафа по тому же договору (от 9 сентября). Липецкая компания хотела получить штраф по договору аренды оборудования. В феврале этого года суд взыскал часть суммы с «Альмета». Истец указывает, что, согласно данным «Глонасс», самосвал, предоставленный в аренду, покинул территорию, где обязан был находиться по договору.

ООО «Барс» зарегистрировано в Липецке в 2014 году, основной вид деятельности — заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов. Генеральный директор — Максим Баранов (назначен в феврале 2026 года). 72,5% уставного капитала принадлежит Руслану Рамазанову, 27,5% — ООО СКБ «СПТ». По итогам 2025 года выручка компании снизилась с 15,3 млрд до 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — с 600 млн до 11,6 млн руб. По данным налоговых органов, задолженность перед ФНС составляет 842,1 тыс. руб Имеет лицензию на право осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности. По собственным данным, «Барс» располагает необходимыми техническими возможностями, позволяющими перерабатывать отходы металлургических производств.

В конце июля «Стойленский ГОК» выиграл спор с «Уральской сталью» на 600 млн руб.

Анна Швечикова