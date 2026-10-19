Дело о получении участка земли в целях импортозамещения дошло до Верховного суда
Верховный суд рассмотрит вопрос о границах действия программы импортозамещения, согласно которой можно было получить землю в аренду для производства необходимой региону продукции. В апреле 2022 года правительство РФ приняло постановление №629, которое позволяло частным лицам получать в аренду государственные и муниципальные участки без торгов. Претендовать на льготу могли только те, кто планировал использовать площадь под производство продукции в целях «импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер». Какую именно импортную продукцию нужно заместить, решали региональные власти. В Курской области в перечень вошли, например, томаты, огурцы, лук-порей, салат-латук, картофель, морковь, капуста и кукуруза.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Большесолдатского района Курской области Александр Гуров решил получить землю по этой льготе. 20 декабря 2024 года фермер обратился в районную администрацию с просьбой дать ему в аренду участок площадью 240 тыс. кв. м под цели растениеводства, нужного для импортозамещения на территории области. Власти муниципалитета ответили ровно через месяц — 20 января 2025 года. Администрация района признала возможность передачи участка в аренду без торгов, но предложила вернуться к этому вопросу позже, после окончания режима контртеррористической операции (КТО) в регионе.
Александр Гуров расценил ответ властей как необоснованное уклонение от заключения договора и обжаловал его в Арбитражном суде Курской области. Суд признал отказ чиновников незаконным и обязал районную администрацию в двухнедельный срок подписать с предпринимателем договор аренды. Свое решение первая инстанция обосновала тем, что фермер выполнил все условия для получения участка, а в районе его расположения никаких запретов для въезда или иных ограничений, препятствующих деятельности по растениеводству, не вводилось.
Апелляционные жалобы на это решение подали областная прокуратура и местная компания «Курск-Агро», которая ранее обращалась за предоставлением ей этого же участка на торгах. В итоге апелляция отклонила иск фермера, сославшись на то, что льготная программа с 1 января 2025 года прекратила свое действие, а значит, теперь предприниматель не вправе претендовать на получение земли без торгов. Эту логику поддержала и окружная кассация.
Однако господин Гуров обжаловал отказ в ВС, подчеркивая, что подавал заявку на землю в декабре 2024 года, то есть в период действия льготы. Тот факт, что срок действия программы истек, пока муниципалитет рассматривал обращение, по его мнению, не влияет на судьбу обращения, так как по постановлению пленума ВС от июня 2022 года «истечение срока нормативного акта не может являться основанием для отказа в восстановлении нарушенного права». ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию. Заседание назначено на 11 ноября.