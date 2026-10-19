Дело о получении участка земли в целях импортозамещения дошло до Верховного суда

Однако господин Гуров обжаловал отказ в ВС, подчеркивая, что подавал заявку на землю в декабре 2024 года, то есть в период действия льготы. Тот факт, что срок действия программы истек, пока муниципалитет рассматривал обращение, по его мнению, не влияет на судьбу обращения, так как по постановлению пленума ВС от июня 2022 года «истечение срока нормативного акта не может являться основанием для отказа в восстановлении нарушенного права». ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию. Заседание назначено на 11 ноября.