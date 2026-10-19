В Мариинском театре прошла премьера последней оперы Россини «Вильгельм Телль»

Но это также опера, беспрецедентная по масштабам. В ней четыре акта, пять с половиной часов музыки, в первом и третьем акте предусмотрены обширные балетные дивертисменты. Неудивительно, что оперу начали сокращать едва ли не со второго представления. Спасибо Мариинскому театру за то, что после двух веков мытарств оперы — всевозможных переименований главных героев, переписываний либретто, сокращений и прочих правок — на Новой сцене поставили практически оригинального «Телля» с рациональным количеством купюр.