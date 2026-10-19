В Мариинском театре прошла премьера последней оперы Россини «Вильгельм Телль»
В Мариинском театре поставили мощный блокбастер Россини — оперу «Вильгельм Телль». За дирижерский пульт встал Валерий Гергиев, постановку доверили Джанкарло дель Монако и его команде: сценографу Антонио Ромеро и художнице по костюмам Габриеле Салаверри.
Нет спору, сам выбор оперного названия — «Вильгельм Телль», последняя россиниевская опера — кажется верным и оправданным. Не грех напомнить публике, что Россини вовсе не только автор опер-buffa: чисто комические оперы в его наследии не составляют и половины. А вершина «серьезного» Россини — «Вильгельм Телль», в котором композитор добился счастливого слияния двух оперных традиций, французской и итальянской. Опера, премьера которой прошла в Париже 3 августа 1829 года, стала его окончательным и бесповоротным триумфом, навеки закрепив за ним славу первого оперного композитора Европы.
Но это также опера, беспрецедентная по масштабам. В ней четыре акта, пять с половиной часов музыки, в первом и третьем акте предусмотрены обширные балетные дивертисменты. Неудивительно, что оперу начали сокращать едва ли не со второго представления. Спасибо Мариинскому театру за то, что после двух веков мытарств оперы — всевозможных переименований главных героев, переписываний либретто, сокращений и прочих правок — на Новой сцене поставили практически оригинального «Телля» с рациональным количеством купюр.