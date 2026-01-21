Юго-Восточная железная дорога заплатила 6 млрд рублей налогов за 2025 год

В 2025 году Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) перечислила в бюджеты регионального и местного уровней в общей сложности почти 5,7 млрд руб. налогов. Показатель на 7,8% превышает объем отчислений за 2024-й. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Получателями наибольших сумм стали бюджеты Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Липецкой областей.

По данным компании, за 2024 год ЮВЖД перечислила в региональные и местные бюджеты 4,8 млрд руб. налогов. В 2023-м эта сумма достигла 5,8 млрд руб.

