Обвиненный в хищении у Константина Цзю оспорил долг в 33 млн рублей

Как сообщила “Ъ” адвокат истца Ольга Карлова, ее доверитель в иске просит признать безденежными две долговые расписки и договоры об оказании ИП Алдонгаровой консультационных услуг, а также два соглашения о признании долга, датированные 2025 годом. «Мой доверитель просит признать их недействительными сделками, совершенными под влиянием угроз и обмана»,— сказала адвокат. Она утверждает, что ее подзащитный одалживал у госпожи Алдонгаровой около 2 млн руб., а потом вернул их. По версии Ольги Карловой, с помощью ее подзащитного ответчица хотела «легализовать» имеющиеся у нее средства.