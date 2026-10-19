Обвиненный в хищении у Константина Цзю оспорил долг в 33 млн рублей
Создатель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков, ведущий тяжбы с боксером Константином Цзю, подал в Кузьминский суд Москвы иск к другой потерпевшей по своему уголовному делу. Господин Козьяков оспаривает долг на сумму более 33 млн руб., в хищении которого его обвинила гражданка России и Казахстана Валентина Алдонгарова.
Как сообщила “Ъ” адвокат истца Ольга Карлова, ее доверитель в иске просит признать безденежными две долговые расписки и договоры об оказании ИП Алдонгаровой консультационных услуг, а также два соглашения о признании долга, датированные 2025 годом. «Мой доверитель просит признать их недействительными сделками, совершенными под влиянием угроз и обмана»,— сказала адвокат. Она утверждает, что ее подзащитный одалживал у госпожи Алдонгаровой около 2 млн руб., а потом вернул их. По версии Ольги Карловой, с помощью ее подзащитного ответчица хотела «легализовать» имеющиеся у нее средства.
Как ранее писал “Ъ”, ОВД Головинского района столицы расследует в отношении Игоря Козьякова уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по нему были признаны известный российский боксер Константин Цзю, который в 2018–2019 годах одолжил Игорю Козьякову, в детский сад которого ходили его младшие дети, в общей сложности 7 млн руб., гендиректор по оперативной работе ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС РФ Радик Файзуханов, утверждающий, что Игорь Козьяков не вернул ему 7,7 млн в 2023–2024 годах, а также Валентина Алдонгарова. Последняя утверждает, что в 2023 году одолжила Игорю Козьякову, детский сад которого посещали две ее дочери, несколькими траншами 33 млн 150 тыс. 110 руб. на ремонт и развитие ДРЦ «Катюша» на 6-й Кожуховской улице в Москве. Бизнесмен средства не вернул.
Сам создатель детского центра вину отрицает, настаивая на гражданско-правовых отношениях с потерпевшими. Он, в частности, заявлял, что не смог рассчитаться с Константином Цзю главным образом из-за пандемии. Все трое потерпевших взаимоотношения с Игорем Козьяковым не комментируют.