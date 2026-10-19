ФСИН предложила изменить правила общения осужденных с родственниками по телефону

Сейчас сложно сказать, насколько корректно будет работать автоматический перевод телефонных разговоров на русский на практике, отмечает руководитель Центра международного права Сергей Охотин. «Многое будет зависеть от того, насколько точно предлагаемая система будет распознавать речь,— поясняет эксперт.— Если она неправильно расшифрует отдельные слова или выражения, тогда могут возникнуть споры о содержании разговора. Тем более что правила допускают досрочное прекращение звонка — например, при использовании шифров, определенного жаргона или языка, не указанного в заявлении».