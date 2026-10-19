ФСИН предложила изменить правила общения осужденных с родственниками по телефону
ФСИН опубликовала для обсуждения на regulation.gov.ru проект приказа с новым порядком общения осужденных и содержащихся в СИЗО с родственниками по телефону. Сегодня эта процедура урегулирована приказом Минюста 2022 года. Содержащимся в колониях разрешены 12 звонков по 15 минут ежегодно — за свой счет или за счет родственников. Чтобы поговорить по телефону, осужденный должен подать начальнику колонии заявление, в котором указаны номера, имена, адреса и язык общения.
Если осужденный звонит тому, кого нет в списке, или использует в разговоре нецензурную брань или оскорбления — администрация учреждения обрывает разговор. В СИЗО правила звонков еще строже: каждый звонок производится с разрешения следователя или суда, причем действует оно на один разговор.
В проекте приказа ФСИН предлагает нововведения. Сейчас, если осужденный общается с абонентом на иностранном языке, которым не владеют сотрудники исправительного учреждения, администрация приглашает переводчика за счет средств федерального бюджета. ФСИН предлагает расшифровывать запись устной речи и переводить ее «в автоматизированном режиме с использованием программно-технических средств».
Сейчас сложно сказать, насколько корректно будет работать автоматический перевод телефонных разговоров на русский на практике, отмечает руководитель Центра международного права Сергей Охотин. «Многое будет зависеть от того, насколько точно предлагаемая система будет распознавать речь,— поясняет эксперт.— Если она неправильно расшифрует отдельные слова или выражения, тогда могут возникнуть споры о содержании разговора. Тем более что правила допускают досрочное прекращение звонка — например, при использовании шифров, определенного жаргона или языка, не указанного в заявлении».
Кроме того, согласно существующим правилам, Минюст утверждает ограничения для телефонных звонков по согласованию с Генпрокуратурой. Теперь правила будет устанавливать сама служба исполнения наказаний — без внешней проверки.