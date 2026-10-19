ФСИН вам перезвонит

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предлагает изменить правила общения осужденных и обвиняемых с родственниками по телефону. Проект соответствующего приказа опубликован для общественного обсуждения. Предлагается, в частности, наделить ФСИН правом использовать автоматическое расшифровывание устной речи в случаях, когда осужденный или арестованный общается на иностранном языке,— сейчас для этого нужно нанимать переводчика. Кроме того, ФСИН хочет самостоятельно устанавливать правила общения с родственниками, тогда как сейчас это делает Минюст по согласованию с Генпрокуратурой.