В Краснодаре начался суд над экс-депутатом Агеевым по делу о мошенничестве

На одном участке были построены семь объектов, на втором — два. Кадастровый инженер выдал технические паспорта строений, после чего Александр Агеев зарегистрировал свое право собственности на недвижимость и обратился в мэрию с заявлением о выкупе территории под ними на льготных условиях — без торгов и по сниженной цене. В одном случае бизнесмен сразу получил согласие и купил землю за 1,9 млн руб., во втором — мэрия Краснодара заключила с господином Агеевым договор купли-продажи по цене 379 тыс. руб. по решению суда. Цена обеих сделок существенно отличалась от рыночной, первый участок оценивается по рынку в 117,9 млн руб., второй — в 60,6 млн руб.