В Краснодаре начался суд над экс-депутатом Агеевым по делу о мошенничестве
В Краснодаре начался суд над Александром Агеевым, учредителем строительной компании «Алмакс», экс-депутатом заксобрания края. По данным обвинения, застройщик обманным путем приобрел 4,5 га муниципальной земли, выкупив участки на льготных условиях как собственник расположенных на них зданий. Ранее подсудимый выступал соответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову.
В уголовном деле идет речь об участках в границах бывшего совхоза «Солнечный»; территория фруктового сада в начале 2000-х годов оказалась окружена жилыми массивами и была отдана под застройку. Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2018 год Александр Агеев незаконно приобрел права на два участка, а затем перепродал их, получив большой доход.
Схема приобретения земли в обоих случаях была одинакова: предприниматель заключал договор аренды с мэрией и строил на участках объекты, «визуально схожие с жильем, но не соответствующие статусу жилья», говорится в обвинительном заключении. В частности, в строениях отсутствовало электро- и газоснабжение, не были подключены вода, канализация и тепло; таким образом, построенные господином Агеевым дома были непригодны для проживания и не могли считаться жилыми помещениями, утверждает обвинение.
На одном участке были построены семь объектов, на втором — два. Кадастровый инженер выдал технические паспорта строений, после чего Александр Агеев зарегистрировал свое право собственности на недвижимость и обратился в мэрию с заявлением о выкупе территории под ними на льготных условиях — без торгов и по сниженной цене. В одном случае бизнесмен сразу получил согласие и купил землю за 1,9 млн руб., во втором — мэрия Краснодара заключила с господином Агеевым договор купли-продажи по цене 379 тыс. руб. по решению суда. Цена обеих сделок существенно отличалась от рыночной, первый участок оценивается по рынку в 117,9 млн руб., второй — в 60,6 млн руб.