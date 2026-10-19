Застройщику предъявили фиктивные строения
Бывшего депутата заксобрания Кубани обвиняют в мошенничестве
В Краснодаре начался суд над Александром Агеевым, учредителем строительной компании «Алмакс», бывшим депутатом заксобрания края. По данным обвинения, застройщик обманным путем приобрел 4,5 га муниципальной земли, выкупив участки на льготных условиях как собственник расположенных на них зданий. Ранее подсудимый выступал соответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову.
Ленинский суд Краснодара провел первое слушание по уголовному делу в отношении основателя компании «Алмакс» Александра Агеева, обвиняемого в двух эпизодах особо крупного мошенничества. Потерпевшим по делу признан муниципалитет Краснодара, из собственности которого выбыли два участка площадью 1,5 га и 3 га, ущерб городу оценивается в 178,5 млн руб. Как сообщил корреспондент “Ъ” из зала суда, на заседании было оглашено обвинительное заключение, после чего подсудимый Агеев заявил о несогласии с позицией следствия.
«Я воспользовался своим законным правом на выкуп земли»,— обратился подсудимый к участникам процесса.
В уголовном деле идет речь об участках в границах бывшего совхоза «Солнечный»; территория фруктового сада в начале 2000-х годов оказалась окружена жилыми массивами и была отдана под застройку. Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2018 год Александр Агеев незаконно приобрел права на два участка, а затем перепродал их, получив большой доход. Схема приобретения земли в обоих случаях была одинакова: предприниматель заключал договор аренды с мэрией и строил на участках объекты, «визуально схожие с жильем, но не соответствующие статусу жилья», говорится в обвинительном заключении. В частности, в строениях отсутствовало электро- и газоснабжение, не были подключены вода, канализация и тепло; таким образом, построенные господином Агеевым дома были непригодны для проживания и не могли считаться жилыми помещениями, утверждает обвинение.
На одном участке были построены семь объектов, на втором — два. Кадастровый инженер выдал технические паспорта строений, после чего Александр Агеев зарегистрировал свое право собственности на недвижимость и обратился в мэрию с заявлением о выкупе территории под ними на льготных условиях — без торгов и по сниженной цене. В одном случае бизнесмен сразу получил согласие и купил землю за 1,9 млн руб., во втором — мэрия Краснодара заключила с господином Агеевым договор купли-продажи по цене 379 тыс. руб. по решению суда. Цена обеих сделок существенно отличалась от рыночной, первый участок оценивается по рынку в 117,9 млн руб., второй — в 60,6 млн руб.
По словам защитника Романа Матвеева, довод обвинения о фиктивности строительных работ на участке безоснователен.
«Градостроительные нормы не требуют, чтобы жилье обязательно было подключено ко всем коммуникациям. Александр Агеев никого не обманывал — он не утверждал, что дома готовы к эксплуатации»,— пояснил адвокат. В ходе судебного заседания адвокат Матвей Анозов попросил суд допустить в СИЗО нотариуса для выдачи Александром Агеевым доверенности на участие в гражданском процессе, где бизнесмен является соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего председателя ВС Адыгеи Аслана Трахова. «Прошли уже две инстанции, а Александр Агеев лишен возможности заявить свою позицию»,— пояснил защитник. Однако в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, рекомендовав защите обратиться к администрации следственного изолятора.
В феврале 2026 года Октябрьский суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры к 42 физическим и 2 юридическим лицам, связанным с семьей Траховых, в том числе к Александру Агееву, об изъятии имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм. Конфискованные активы оцениваются в 5,4 млрд руб.