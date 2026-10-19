Застройщику предъявили фиктивные строения

В уголовном деле идет речь об участках в границах бывшего совхоза «Солнечный»; территория фруктового сада в начале 2000-х годов оказалась окружена жилыми массивами и была отдана под застройку. Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2018 год Александр Агеев незаконно приобрел права на два участка, а затем перепродал их, получив большой доход. Схема приобретения земли в обоих случаях была одинакова: предприниматель заключал договор аренды с мэрией и строил на участках объекты, «визуально схожие с жильем, но не соответствующие статусу жилья», говорится в обвинительном заключении. В частности, в строениях отсутствовало электро- и газоснабжение, не были подключены вода, канализация и тепло; таким образом, построенные господином Агеевым дома были непригодны для проживания и не могли считаться жилыми помещениями, утверждает обвинение.