Минфин назвал маловероятным снижение допдоходов бюджета РФ из-за налоговых поправок

Замминистра анонсировал встречу Минфина и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой будут обсуждаться предложения бизнеса по механизму налога на сверхдоходы. Алексей Сазанов отметил, что решение по вопросу будет зависеть от того, «на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений».