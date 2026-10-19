Минфин назвал маловероятным снижение допдоходов бюджета РФ из-за налоговых поправок
Изменения по налогам в бюджетном пакете на 2027-2029 годы, которые приведут к снижению ожидаемых дополнительных доходов, маловероятны. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов.
«В любом случае доходы уже заложены, и соответствующий бюджетный пакет внесен в Государственную думу. Соответственно, какие-то изменения, которые приводят к снижению ожидаемых дополнительных доходов, они маловероятны»,— заявил журналистам господин Сазанов (цитата по ТАСС).
Замминистра анонсировал встречу Минфина и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой будут обсуждаться предложения бизнеса по механизму налога на сверхдоходы. Алексей Сазанов отметил, что решение по вопросу будет зависеть от того, «на какие дополнительные доходы мы будем выходить от этого в результате их предложений».
Правительство внесло бюджетный план на 2027-2029 годы в Госдуму 30 сентября. Согласно проекту, доходы бюджета 2027 года должны вырасти на 5% к ожидаемым в 2026 году (до 43,3 трлн руб.). Расходы при этом вырастут на 0,4% (до 48,8 трлн руб.). Дефицит федерального бюджета в 2027 году составит 2,2% ВВП.