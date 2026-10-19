«Новые люди» пообещали поддержать кандидатуры на должности вице-премьеров
«Новые люди» первыми из думских фракций встретились с кандидатами на должности в правительстве. Лидер партии Алексей Нечаев заявил, что фракция поддержит кандидатуры.
«В среду послушаем их выступления, но, конечно, мы многих из них знаем по работе, почти всех. В целом вы увидели доброжелательное отношение фракции к этим кандидатурам»,— сказал господин Нечаев журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что многих кандидатов «Новые люди» «знают по их работе».
Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул замминистра финансов Ирину Окладникову на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства, министра транспорта Андрея Никитина — на пост вице-премьера по транспорту, губернатора Приморья Олега Кожемяко — на пост вице-премьера, а министра финансов Антона Силуанова — на пост вице-премьера с сохранением должности в ведомстве. Глава Росавиации Дмитрий Ядров предложен на пост министра транспорта.
Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуры. Госдума рассмотрит их на заседании 21 октября. Если депутаты поддержат предложения, президент подпишет указы о назначении на должности.