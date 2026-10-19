Минобороны России сообщило об ударе по судну с военными грузами вблизи Одессы
Российские военнослужащие продолжили атаковать портовую инфраструктуру и морские суда на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Под удар российских войск попал сухогруз. По данным ведомства, он доставлял в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ. При атаке применялись беспилотники.
Накануне Минобороны России отчитывалось об ударе по судну, перевозившему грузы военного и двойного назначения для украинской армии. Сухогруз находился в 50 км к юго-западу от порта Одессы.