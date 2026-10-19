Структура Total Chess хочет ввести «объединенный» рейтинг игроков
Очередной идеей, которая в ближайшее время будет обсуждаться в шахматах, станет «объединенный» рейтинг игроков. Его предлагают формировать, «комбинируя» рейтинг «классический», на базе которого принято судить о силе шахматиста, с двумя другими, рассчитанными по результатам партий в блиц и быстрые шахматы (рапид).
Об идее ввести в шахматах новый рейтинг объявила структура Total Chess. Она отвечает за реализацию проекта Total Chess World Championship. В нем будет разыгрываться официальное звание чемпиона мира, которое достанется лучшему шахматисту-«многоборцу», специализирующемуся на жестком контроле времени.
Это блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика», недавно изобретенный формат, который заметно жестче классического, предполагающего, как правило, 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход). Пилотный релиз проекта состоится в ноябре в Будапеште. Им станет турнир с участием 24 шахматистов, включая наиболее ярких шахматных звезд.
Total Chess приглашает «организаторов, математиков и болельщиков» «прокомментировать» придуманный ею рейтинг до старта турнира. Во время него она предполагает обсудить новшество со спортсменами и представителями Международной шахматной федерации (FIDE). Как утверждает издание ChessBase, принадлежащее Freedom Holding Corp., компании, основанной избранным в сентябре президентом FIDE Тимуром Турловым, головная организация «согласилась дать оценку системе».