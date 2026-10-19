Структура Total Chess хочет ввести «объединенный» рейтинг игроков

Это блиц, быстрые шахматы, а также «быстрая классика», недавно изобретенный формат, который заметно жестче классического, предполагающего, как правило, 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (в «ускоренном» на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход). Пилотный релиз проекта состоится в ноябре в Будапеште. Им станет турнир с участием 24 шахматистов, включая наиболее ярких шахматных звезд.