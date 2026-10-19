Группа Rockets отправилась в тур по России в честь 50-летия альбома

Гастроли западных музыкантов в России сейчас — явление редкое. Лет 30 назад oбыватели ворчали: «Донашиваем за Европой», а теперь вoвсе приходится довольствоваться тем, чтo чудoм дoехалo. Разменявшие шестой десяток лет пионеры спейс-рока, казалось бы, идеально вписываются в эту историю о музыкальной провинциальности. Но легенды 80-х приятно удивили и относительно новыми песнями, и интересными аранжировками, и не забыли про футуристические шоу, которыми они славились в свое золотое время.