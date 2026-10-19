Фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе

Новое ЧП с ней случилось в сентябре, когда у спортсменки внезапно отозвали позволяющий участвовать в международных турнирах нейтральный статус. Источник “Ъ” в руководстве отечественным фигурным катанием настаивает, что в основе «трансфера» Камилы Валиевой лежат все-таки «чисто спортивные амбиции»: «Он показывает, что она хочет в первую очередь не выступать в шоу, а развивать карьеру у наиболее эффективного тренера, с которым чрезвычайно плодотворно сотрудничала».