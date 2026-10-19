Фигуристка Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
В отечественном фигурном катании состоялся громкий переход. Камила Валиева, одна из главных звезд этого вида спорта, около года тренировавшаяся у Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки, вернулась в группу Этери Тутберидзе. Занимаясь в ней, Валиева в начале десятилетия превратилась в безусловного лидера мирового женского одиночного катания, но лишилась этого статуса из-за допингового инцидента, вылившегося в четырехлетнюю дисквалификацию.
Новое ЧП с ней случилось в сентябре, когда у спортсменки внезапно отозвали позволяющий участвовать в международных турнирах нейтральный статус. Источник “Ъ” в руководстве отечественным фигурным катанием настаивает, что в основе «трансфера» Камилы Валиевой лежат все-таки «чисто спортивные амбиции»: «Он показывает, что она хочет в первую очередь не выступать в шоу, а развивать карьеру у наиболее эффективного тренера, с которым чрезвычайно плодотворно сотрудничала».
Собеседник “Ъ” полагает, что, несмотря на все проблемы, у Валиевой «колоссальный потенциал», поскольку «ее катание лучше, чем у кого-либо, отвечает сегодняшним принципам судейства», отдающим приоритет «компонентам», то есть непрыжковым элементам и умению представить программу. А «в условиях конкуренции реализовать его будет даже проще».