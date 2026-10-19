Аудитория WhatsApp на Android возобновила рост после начала блокировок в России
Мессенджер WhatsApp на устройствах с Android впервые с начала блокировок вернулся к росту активной аудитории. В июле месячная активная аудитория (MAU) выросла на 1,7%, а в августе — на 4,4%. Даже символическое сокращение в сентябре на 0,5% свидетельствует о пределе падения и адаптации пользователей к привычному им каналу коммуникации, считают эксперты.
В целом в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года MAU WhatsApp упала на 30% (с 82 млн до 57,9 млн). Наибольшее падение было в январе к декабрю (13%) и в феврале к январю (10%). Аудитория Telegram выросла с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года на 26% (с 91 млн до 114 млн), оценивают в Digital Budget.
В августе 2025 года в России были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. В конце октября прошлого года Роскомнадзор подтвердил, что ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в России. В декабре Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp в РФ и может полностью ограничить сервис, если тот не начнет исполнять законодательство РФ.