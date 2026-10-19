Президент Франции пообещал восстановить порядок и наказать виновных в погромах

Макрон потребовал объяснений от правительства, в том числе от министра внутренних дел Лорана Нуньеса. «Главный полицейский» Франции в воскресенье, 18 октября, подал в отставку, признав, что порядок ускользнул из его рук. Макрон отставку пока не принял, но перемен в МВД не избежать. Оппозиция громко требует показательной порки, а часть правых настаивает чуть ли не на введении чрезвычайного положения. Президент отказался от этого шага, допустив локальные ограничения, запреты собраний и комендантский час в наиболее напряженных районах. Однако одних административных мер недостаточно: правительству предстоит доказать, что оно способно предотвратить повторение кризиса.