Президент Франции пообещал восстановить порядок и наказать виновных в погромах
Выступая из Елисейского дворца, Макрон назвал происходящее моментом «чрезвычайной серьезности», говорил о «необузданном насилии, гневе и стыде». Разграбленные магазины, нападения на мэрии и столкновения с полицией он представил как вызов самой республике. Его возмущение было понятно, но приличествовало больше наблюдателю, нежели руководителю. Если масштабные беспорядки можно было спрогнозировать, почему к ним не подготовились? Если нельзя, насколько эффективна система предупреждения?
Макрон потребовал объяснений от правительства, в том числе от министра внутренних дел Лорана Нуньеса. «Главный полицейский» Франции в воскресенье, 18 октября, подал в отставку, признав, что порядок ускользнул из его рук. Макрон отставку пока не принял, но перемен в МВД не избежать. Оппозиция громко требует показательной порки, а часть правых настаивает чуть ли не на введении чрезвычайного положения. Президент отказался от этого шага, допустив локальные ограничения, запреты собраний и комендантский час в наиболее напряженных районах. Однако одних административных мер недостаточно: правительству предстоит доказать, что оно способно предотвратить повторение кризиса.
Президент снова подчеркнул, что нельзя путать мирных протестующих с теми, кто грабил магазины и громил мэрии и префектуры. Но так и не объяснил, как их быстро и эффективно отличать друг от друга в режиме реального времени, ведь 17 октября на улицы вышли сотни тысяч людей, недовольных дороговизной жизни. Отдельный источник напряжения — требования молодежи, в том числе школьников, которые ждут помощи от государства.
Президент признал обоснованность части претензий и объявил, что премьер-министр Себастьен Лекорню встретится с представителями молодежи, профсоюзов и политических сил. Но почему власть заговорила о диалоге только сейчас, после столь болезненного урока? Недоверие к институтам власти накапливалось задолго до беспорядков. И эти настроения не исчезнут после задержаний и судебных процессов. Государство обязано пресекать преступления, однако силовой ответ даст лишь временную передышку, если причины недовольства останутся прежними.