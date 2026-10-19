Число деловых мероприятий в Сочи снизилось на 23,3% за девять месяцев
По итогам девяти месяцев 2026 года в отелях Сочи зафиксировано резкое падение показателей MICE-сегмента (делового туризма). Количество проведенных бизнес-мероприятий сократилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число дней их проведения упало на 28,1%. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на данные исследования компании PJCOM, основными причинами спада стали нестабильное авиасообщение, логистические проблемы и топливный кризис, который сильно ухудшил показатели загородных объектов в летний сезон.
Отрицательная динамика затронула три крупнейших деловых центра России, но именно в Сочи падение оказалось самым глубоким. Для сравнения, в Москве количество мероприятий снизилось на 15,6% (число мероприятие-дней — на 22,1%), а в Санкт-Петербурге — на 10,7 и 7,4% соответственно. При этом традиционный сентябрьский подъем активности в столицах так и не смог компенсировать результаты лета.
В результате средняя загрузка конференц-залов в Сочи за отчетный период упала на 22,2%. Самым критическим месяцем стал август, когда этот показатель опустился до 8%. В Москве минимальная планка была зафиксирована в июле и составила 15%.
Аналитики связывают такую тенденцию с тем, что бизнес начал жестко оптимизировать корпоративные бюджеты и менять форматы встреч. Компании сокращают длительность командировок, отказываются от многодневных конференций в пользу однодневных встреч и ищут более компактные площадки. Кроме того, отели теряют клиентов из-за их ухода в коворкинги, лофты и на независимые площадки.
Коммерческий директор Accor Россия Михаил Клюкин подтвердил, что сочинский рынок сейчас переживает самые серьезные трудности из-за регулярных отмен авиарейсов и сбоев в полетных программах. При этом он отметил, что мотивационные поездки и тимбилдинги сохраняют стабильный спрос гораздо лучше, чем классические конгрессы и съезды.
Эксперты сходятся во мнении, что в 2027 году быстрого восстановления рынка ждать не стоит. По прогнозу Михаила Клюкина, выездной корпоративный туризм останется востребованным, но сегмент масштабных деловых конференций продолжит сокращаться. Руководитель отдела MICE компании Upjet Римма Горис также ожидает дальнейшего урезания бюджетов и снижения числа событий, отмечая, что реальное оживление индустрии станет возможным только после падения ключевой ставки ниже уровня в 12%.