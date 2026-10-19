Число деловых мероприятий в Сочи снизилось на 23,3% за девять месяцев

Отрицательная динамика затронула три крупнейших деловых центра России, но именно в Сочи падение оказалось самым глубоким. Для сравнения, в Москве количество мероприятий снизилось на 15,6% (число мероприятие-дней — на 22,1%), а в Санкт-Петербурге — на 10,7 и 7,4% соответственно. При этом традиционный сентябрьский подъем активности в столицах так и не смог компенсировать результаты лета.