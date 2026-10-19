В Сочи число деловых мероприятий упало на 23,3% на фоне топливного кризиса
В Сочи за девять месяцев 2026 года количество деловых мероприятий в отелях сократилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число дней их проведения — на 28,1%. Среди факторов спада аналитики называют нестабильное авиасообщение, логистические сложности и топливный кризис, который повлиял на летний сезон загородных объектов. Такие данные приводятся в исследовании MICE-рынка, подготовленном компанией PJCOM (есть в распоряжении «Ъ-Сочи»).
Спад затронул все три изученных города, однако в Сочи снижение оказалось наиболее выраженным. В Москве число мероприятий снизилось на 15,6%, количество мероприятие-дней — на 22,1%. В Санкт-Петербурге показатели упали на 10,7 и 7,4% соответственно. Сентябрьское оживление в столице и Петербурге не перекрыло летнего провала.
Средняя загрузка конференц-залов в Сочи за отчетный период снизилась на 22,2%. В августе показатель составил 8%. Для сравнения: в Москве в июле загрузка опускалась до 15%.
В PJCOM сокращение спроса связывают в том числе с оптимизацией корпоративных бюджетов и сменой формата мероприятий. Компании урезают продолжительность деловых поездок, заменяют многодневные конференции однодневными встречами и выбирают более компактные площадки. Дополнительное давление на гостиничный сегмент оказывает переход части заказчиков в лофты, коворкинги и независимые пространства.
Коммерческий директор Accor Россия Михаил Клюкин указал, что тяжелее всего ситуация складывается именно в Сочи: «На спрос влияют нестабильное авиасообщение и регулярные отмены рейсов». По его словам, мотивационные и командные поездки удерживают востребованность лучше, чем традиционные конференции и конгрессы.
Быстрого восстановления рынка в 2027 году эксперты не ждут. По оценке господина Клюкина, корпоративные выездные мероприятия останутся актуальными, однако сегмент крупных деловых конференций, вероятнее всего, продолжит сжиматься. Руководитель отдела MICE компании Upjet Римма Горис также прогнозирует дальнейшую оптимизацию бюджетов и снижение числа мероприятий, связывая перспективы оживления рынка с возможным падением ключевой ставки ниже 12%.