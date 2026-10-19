В Сочи число деловых мероприятий упало на 23,3% на фоне топливного кризиса

В Сочи за девять месяцев 2026 года количество деловых мероприятий в отелях сократилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число дней их проведения — на 28,1%. Среди факторов спада аналитики называют нестабильное авиасообщение, логистические сложности и топливный кризис, который повлиял на летний сезон загородных объектов. Такие данные приводятся в исследовании MICE-рынка, подготовленном компанией PJCOM (есть в распоряжении «Ъ-Сочи»).