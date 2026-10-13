В Татарстане оценили возможные потери бюджета от запрета продажи вейпов

Согласно документу, в республике табачной и никотинсодержащей продукцией торгуют 343 организации и индивидуальных предпринимателя, из которых 303 платят налоги в региональный бюджет. В 2025 году налоговые поступления от них составили 40,9 млн руб. Точно оценить потери именно от продажи вейпов невозможно, поскольку для нее не предусмотрен отдельный код ОКВЭД.