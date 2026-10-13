В Татарстане оценили возможные потери бюджета от запрета продажи вейпов
Выпадающие доходы могут составить 38 млн рублей в год
13.10.2026, 12:20
Комитет Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству одобрил законопроект о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них с марта 2027 года по март 2032 года. Выпадающие доходы бюджета Татарстана из-за возможного запрета продажи вейпов могут составить 38 млн руб. в год.
Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении.
Согласно документу, в республике табачной и никотинсодержащей продукцией торгуют 343 организации и индивидуальных предпринимателя, из которых 303 платят налоги в региональный бюджет. В 2025 году налоговые поступления от них составили 40,9 млн руб. Точно оценить потери именно от продажи вейпов невозможно, поскольку для нее не предусмотрен отдельный код ОКВЭД.
В качестве частичной компенсации выпадающих доходов предлагается использовать лицензионные сборы за розничную и развозную торговлю — по 20 тыс. руб. в год за лицензию.