В России снизился спрос на франшизы региональных продуктовых сетей

Сокращение региональных франшиз происходит в условиях общего роста рынка. В конце августа 2026 года количество франчайзинговых магазинов продуктовых сетей составило 20,4 тыс., увеличившись на 23% год к году, отмечают в Infoline. Наиболее активно развивается сеть «Около» (входит в Х5). С начала года количество ее объектов выросло почти вдвое, до 8,3 тыс. Общий рост в основном обеспечивается за счет ребрендинга и обновления дизайна действующих несетевых объектов, а не открытия новых, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.