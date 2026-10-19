В России снизился спрос на франшизы региональных продуктовых сетей
С начала 2026 года количество магазинов, работающих в рамках региональных продуктовых франшиз, снизилось на 2,3%, до 11,9 тыс., следует из данных Infoline. За январь—август этого года количество магазинов «Домашкино» сократилось на 10%, до 1,5 тыс., «Фасоли» (развивает сеть гипермаркетов Metro) — на 8,2%, до 1,1 тыс., а сети «Авокадо» (развивает ГК «Сладкая жизнь») — на 1,1%, до 5,8 тыс. магазинов.
Сокращение региональных франшиз происходит в условиях общего роста рынка. В конце августа 2026 года количество франчайзинговых магазинов продуктовых сетей составило 20,4 тыс., увеличившись на 23% год к году, отмечают в Infoline. Наиболее активно развивается сеть «Около» (входит в Х5). С начала года количество ее объектов выросло почти вдвое, до 8,3 тыс. Общий рост в основном обеспечивается за счет ребрендинга и обновления дизайна действующих несетевых объектов, а не открытия новых, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.