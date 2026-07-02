FT: администрация США хочет приобрести 5% в OpenAI
Представители администрации президента США Дональда Трампа и разработчик искусственного интеллекта OpenAI провели переговоры о приобретении американскими властями пятипроцентной доли в компании. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, переговоры находятся на ранней стадии. В администрации США и компании никак не прокомментировали эту информацию.
FT пишет, что такие обсуждения начались после сделанного в прошлом году предложения главы OpenAI Сэма Альтмана. По его мнению, государство должно инвестировать в ИИ, что поможет получить правительству выгоду от бума таких технологий и распределять прибыль среди широких слоев населения. Он предложил, чтобы США получили 5% акций OpenAI — и такую же долю в других крупных разработчиках ИИ.
Как пишет FT, по мнению господина Альтмана, это помимо прочего должно принести отрасли политическую поддержку властей США. Продвинутые ИИ-модели вызывают все большее беспокойство в Белом доме. В июне администрация США потребовала от другого разработчика ИИ, Anthropic, ограничить доступ к его новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5, а также попросила OpenAI отложить публичный релиз ИИ-модели GPT-5.6.
В июне The Wall Street Journal уже писала, что администрация США обсуждает вопрос получения правительством США долей в ведущих компаниях в сфере ИИ.
Инициатива администрации США по инвестированию в OpenAI и другие ИИ-компании является частью более широкой тенденции наращивания использования искусственного интеллекта в американском госсекторе. Еще к концу 2025 года количество таких проектов увеличилось почти вдвое, при этом сотни из них классифицируются как «высокозначимые», поскольку ИИ стал принимать решения, напрямую влияющие на права, безопасность и здоровье граждан. Пентагон, ФБР, Министерство внутренней безопасности и иммиграционная служба используют нейросети для различных задач, включая анализ текстов, изображений и выявление нелегалов. Такая масштабная кампания по внедрению ИИ в федеральные структуры была развернута администрацией президента США Дональда Трампа под лозунгом «Build, Baby, Build!», который призывал устранять бюрократические преграды к инновациям. Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США удерживают статус «мировой сверхдержавы» в сфере ИИ и намерены сохранять это лидерство, активно конкурируя с другими странами, такими как Китай.
Власти США уже пытаются регулировать стремительное развитие ИИ. Так, Федеральная торговая комиссия (FTC) США планирует антимонопольные расследования в отношении таких крупных игроков, как Microsoft, OpenAI и Nvidia, опасаясь доминирования на этом рынке. Кроме того, Белый дом ранее обратился к технологическим компаниям, включая OpenAI и Anthropic, с запросом о помощи в борьбе с кибератаками, усиленными ИИ-технологиями. Наконец, администрация президента США Дональда Трампа уже ввела экспортный контроль и потребовала ограничить доступ к новейшим моделям ИИ, разработанным Anthropic, из-за возможных уязвимостей, которые могут быть использованы для кибератак.