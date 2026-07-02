FT: администрация США хочет приобрести 5% в OpenAI

Представители администрации президента США Дональда Трампа и разработчик искусственного интеллекта OpenAI провели переговоры о приобретении американскими властями пятипроцентной доли в компании. Об этом написала Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, переговоры находятся на ранней стадии. В администрации США и компании никак не прокомментировали эту информацию.

FT пишет, что такие обсуждения начались после сделанного в прошлом году предложения главы OpenAI Сэма Альтмана. По его мнению, государство должно инвестировать в ИИ, что поможет получить правительству выгоду от бума таких технологий и распределять прибыль среди широких слоев населения. Он предложил, чтобы США получили 5% акций OpenAI — и такую же долю в других крупных разработчиках ИИ.

Как пишет FT, по мнению господина Альтмана, это помимо прочего должно принести отрасли политическую поддержку властей США. Продвинутые ИИ-модели вызывают все большее беспокойство в Белом доме. В июне администрация США потребовала от другого разработчика ИИ, Anthropic, ограничить доступ к его новейшим моделям Fable 5 и Mythos 5, а также попросила OpenAI отложить публичный релиз ИИ-модели GPT-5.6.

В июне The Wall Street Journal уже писала, что администрация США обсуждает вопрос получения правительством США долей в ведущих компаниях в сфере ИИ.

Яна Рождественская