Юриста Татьяну Монтян внесли в список террористов и экстремистов

Юрист и публицист Татьяна Монтян включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Обновленные данные размещены на сайте ведомства.

Ранее ведущий программ «Наши» и «Утро Z» на канале «Соловьев Live» Борис Якеменко обвинил Татьяну Монтян в хищении средств, собранных для поддержки бойцов специальной военной операции. По данным Службы безопасности Украины, Татьяна Монтян находится в России с 2021 года.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после обновления реестра в ее организацию поступило много обращений из-за публикаций Татьяны Монтян, которые якобы дискредитируют армию России. Лига безопасного интернета направила запрос в МВД.