Кассация отменила отказ в аресте родственников саратовского экс-министра

Руководителям ряда компаний вменяют мошенничество при выполнении подрядов по благоустройству дворов городских образовательных учреждений. Одного из фигурантов обвиняют в хищении свыше 7,4 млн рублей, второго — более чем 1,2 млн рублей. Ранее Вольский районный суд и Саратовский областной суд отказали прокуратуре в заключении коммерсантов на время расследования под стражу.