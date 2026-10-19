Кассация отменила отказ в аресте родственников саратовского экс-министра
Геворга Джлавяна обвиняют в использовании полномочий для незаконного обогащения
Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) рассмотрел жалобу на решения нижестоящих судов по иску о заключении под стражу подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Руководителям ряда компаний вменяют мошенничество при выполнении подрядов по благоустройству дворов городских образовательных учреждений. Одного из фигурантов обвиняют в хищении свыше 7,4 млн рублей, второго — более чем 1,2 млн рублей. Ранее Вольский районный суд и Саратовский областной суд отказали прокуратуре в заключении коммерсантов на время расследования под стражу.
Первый кассационный суд отменили решения нижестоящих инстанций. Заявление о заключении под стражу направили в первую инстанцию на новое рассмотрение. В картотеке судебных дел информации об этих материалах нет.
Как стало известно “Ъ”, речь может идти о представителях семейств Джлавян и Симонян. Ранее прокуратура сообщила, что экс-министра транспорта Саратовской области Геворга Джлавяна обвиняют в использовании полномочий для незаконного обогащения себя и близких лиц. В этот круг вошли руководители дорожных организаций, которые некачественно выполнили подряды на асфальтирование территорий образовательных учреждений в Хвалынске и Вольске. Подробнее читайте в материале “Ъ”: Дороги ведут в казну.