Китайская атомная подлодка запустила ракету в Тихом океане

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования. Запуск осуществили в акватории Тихого океана, сообщило Минобороны КНР.

Стратегическая атомная подлодка ВМС НОАК запустила ракету с учебной имитационной боевой частью. По данным министерства, «ракета точно попала в заданный район». В ведомстве уточнили, что испытание было плановым мероприятием в рамках ежегодной военной подготовки. Китай заранее уведомил все страны, а пуск соответствовал международному праву и практике и «не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели».

Глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что запуск Китаем ракеты может «дестабилизировать» регион. «Австралия ясно дала понять Китаю, что мы рассматриваем это как дестабилизирующий фактор для региона»,— заявила министр журналистам (цитата по AFP). Свою озабоченность пуском также выразил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

В сентябре 2024 года Китай впервые за 40 лет провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты за пределами своей территории. МБР с макетом боеголовки была запущена ракетными войсками НОАК, упав «в ожидаемых морских районах». В декабре 2025-го The Washington Post сообщала, что Китай наращивает мощности по производству ядерных боеголовок.