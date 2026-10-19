Самая низкая годовая инфляция в Черноземье отмечена в Орле и Воронеже

Цены в Орловской области в сентябре, по информации Росстата, выросли на 0,45% к августу. Годовая инфляция замедлилась и составила 5,70%. Подорожали продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. За последние 12 месяцев непродовольственные товары и услуги подорожали сильнее, чем потребительская корзина в целом, а продовольствие — меньше.

В Воронежской области цены увеличились на 0,44%. Годовая инфляция не изменилась и составила 5,90%. В сентябре цены на непродовольственные товары и услуги повысились, на продовольственные товары — практически не изменились. За год меньше всего подорожало продовольствие, при этом цены на непродовольственные товары и услуги увеличились больше, чем на всю потребительскую корзину.

На 0,53% выросли цены в Белгородской области. Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 6,01%. Это по-прежнему ниже, чем в целом по стране. В прошлом месяце заметно подорожали услуги, а за год цены на них выросли больше, чем на потребительскую корзину в целом. Цены на непродовольственные товары в сентябре также повысились, а продовольствие подорожало незначительно.

Цены в Курской области в сентябре выросли на 0,58%. Годовая инфляция ускорилась и составила 6,48%. Это уже выше, чем в среднем по России. Заметнее всего в прошлом месяце подорожали непродовольственные товары и услуги. Продукты питания за месяц подорожали незначительно, а за год цены на них выросли меньше, чем на всю потребительскую корзину.

В Липецкой области цены увеличились на 0,31%. Годовая инфляция замедлилась и составила 6,61%. В сентябре цены на непродовольственные товары и услуги повысились. Прирост цен на них за 12 месяцев был выше инфляции в регионе. Продовольствие, напротив, за сентябрь подешевело, а за год — подорожало умеренно.