До 30% медиков назначают препараты, эффективность которых считают недоказанной

Опрос показал, что «Глицин» назначают 30% врачей, при этом каждый третий медик из числа назначающих считает его эффективность недоказанной. Среди тех, кто выписывает «Ингавирин», 28% считают его эффективность недоказанной, «Арбидол» — 27%, «Актовегин» и «Кагоцел» — по 26%, «Церебролизин» — 24%. «Мексидол» оказался самым назначаемым препаратом из исследованных: его используют 43% опрошенных врачей, при этом 22% из них считают его эффективность недоказанной. Реже всего врачи назначают «Элсульфавирин» (2%) и «Абраксан» (5%), доля сомневающихся — 9% по каждому из препаратов. Лишь 3% респондентов заявили, что все перечисленные препараты имеют доказанную эффективность.