До 30% медиков назначают препараты, эффективность которых считают недоказанной
Сервис «Актион Медицина» провел опрос среди 534 врачей о том, как часто они назначают препараты с недоказанной эффективностью и как сами оценивают их применение. В исследовании приняли участие работники государственных поликлиник, частных медорганизаций и медики, совмещающие работу в разных учреждениях.
В опросе упоминается «Глицин» (успокоительное, может иметь статус лекарства или БАД), противовирусные «Арбидол», «Ингавирин» и «Кагоцел», «Актовегин» (последний получают из крови телят), ноотроп «Церебролизин» (синтезируют из головного мозга свиньи), а также противовирусный препарат для лечения ВИЧ «Элсульфавирин», противоопухолевый препарат растительного происхождения «Абраксан», ноотроп и антиоксидант «Мексидол».
Опрос показал, что «Глицин» назначают 30% врачей, при этом каждый третий медик из числа назначающих считает его эффективность недоказанной. Среди тех, кто выписывает «Ингавирин», 28% считают его эффективность недоказанной, «Арбидол» — 27%, «Актовегин» и «Кагоцел» — по 26%, «Церебролизин» — 24%. «Мексидол» оказался самым назначаемым препаратом из исследованных: его используют 43% опрошенных врачей, при этом 22% из них считают его эффективность недоказанной. Реже всего врачи назначают «Элсульфавирин» (2%) и «Абраксан» (5%), доля сомневающихся — 9% по каждому из препаратов. Лишь 3% респондентов заявили, что все перечисленные препараты имеют доказанную эффективность.
При этом 19% врачей говорят, что их медорганизации закупают упомянутые в исследовании препараты из-за включения их в перечень ЖНВЛП. Почти 800 наименований из него, по оценкам «Актион Медицины», можно отнести к лекарствам с недоказанной эффективностью. 16% опрошенных сказали, что их организации не закупают такие препараты.