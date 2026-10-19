Дума рассмотрит поправки, ужесточающие ответственность для «черных кредиторов»
26 октября депутаты Госдумы планируют рассмотреть правительственные поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность для «черных кредиторов». Сейчас уголовная ответственность за нелегальное кредитование в особо крупном размере (от 3,5 млн руб.) наступает, если преступление совершено в течение года после «административки» за аналогичное нарушение. Как говорится в пояснительной записке, чтобы избежать такого поворота, недобросовестные кредитные организации назначают на должность новых номинальных директоров, поэтому привлечь их к ответственности оказывается проблематично.
По данным Банка России, в стране действует свыше 95 сетей нелегальных кредиторов, в состав которых входит около 1250 точек присутствия. При этом с 2022 по 2025 год за незаконное предоставление потребительских займов было возбуждено только два уголовных дела. В то же время, по информации генпрокуратуры, за подобную деятельность только за период с 2023 года по конец первого полугодия 2025-го было привлечено к административной ответственности свыше 1,4 тыс. лиц.
Согласно поправкам к УК, одного факта незаконной выдачи крупного кредита будет достаточно для возбуждения уголовного дела. Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до трех лет.
Главным событием последних двух недель октября в Госдуме станет первое чтение проекта трехлетнего бюджета. Кроме того, ожидается рассмотрение законопроектов, ужесточающих ответственность для недобросовестных сотрудников «Почты России», а также поправки, направленные на укрепление кадрового состава в аппаратах судов. Кроме того, на 21 октября запланирован первый правительственный час в Думе нового созыва. Он будет посвящен пространственному развитию и транспортному сообщению.