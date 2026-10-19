Дума рассмотрит поправки, ужесточающие ответственность для «черных кредиторов»

По данным Банка России, в стране действует свыше 95 сетей нелегальных кредиторов, в состав которых входит около 1250 точек присутствия. При этом с 2022 по 2025 год за незаконное предоставление потребительских займов было возбуждено только два уголовных дела. В то же время, по информации генпрокуратуры, за подобную деятельность только за период с 2023 года по конец первого полугодия 2025-го было привлечено к административной ответственности свыше 1,4 тыс. лиц.